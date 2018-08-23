وزير الصحة يعلن خلو موسم الحج من الأوبئة

أعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلو موسم الحج لهذا العام 1439هـ من الأوبئة والاحداث ذات الأثر على الصحة العامة ونجاح خطط الحج الصحية ولله الحمد .

وقال معاليه في البيان الصحفي الختامي الذي تلاه اليوم بمقر مستشفى الطوارئ بمنى ” تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ فقد استعدت وزارة الصحة مبكراً لحج هذا العام ، حيث أجرت تقييماً للاحتياجات الصحية المطلوبة في موسم الحج لضمان سلامة الحجاج”.

وأشار إلى أنه بناءً على نتائج هذا التقييم ، أصدرت وزارة الصحة المتطلبات والتوصيات الصحية لحج هذا العام ونشرتها على بوابة وزارة الصحة وتم توزيعها على جميع الدول التي يفد منها الحجاج بالتعاون مع وزارة الخارجية من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين والمكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.

وأفاد معالي وزير الصحة أن الوزارة ركزت في خطتها الصحية لحج هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية هي : الوقاية من ضربات الحرارة، والوقاية من الأمراض المعدية، وتوعية الحجاج بأهمية الالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة الخاصة بخطط التفويج وتنظيمات الحشود لتفادي الإصابات والاجهاد الحراري ، مبينا أن الوزارة نفذت قبل الحج تدريباً مكثفاً للعاملين في مجال الرعاية الصحية في مجالات التشخيص والرعاية للحجاج مع التركيز على الامراض المرتبطة بالإجهاد الحراري والتهابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والحميات النزفية وغيرها من الحالات التي قد تحدث أثناء الحج .

وبين أن الوزارة اطلقت خلال الأشهر الماضية عدداً من الحملات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المطارات وعلى خطوط الطيران بالتعاون مع هيئة الطيران المدني وذلك بعدة لغات تركز على المحاور الرئيسية السابق ذكرها.

وقال “في إطار الاستعدادات للحج، جهزت وزارة الصحة 12 مركزا صحيا في المنافذ الحدودية وزودتها بالقوى البشرية والمعدات لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للحجاج عند وصولهم للمملكة وعملنا على زيادة كفاءة الاجراءات الوقائية في المنافذ الحدودية حيث تمكنت فرق الوزارة هذا العام من استكمال الإجراءات الوقائية في وقت قياسي في أقل من دقيقة واحدة للحاج الواحد”.

وأفاد معالي الدكتور توفيق الربيعة أنه بالنظر للوضع الصحي في بعض الدول فقد قامت فرق الصحة العامة لدينا برصد وتدوين معلومات جميع الحجاج القادمين من الدول التي تسري فيها الامراض الوبائية ومنها الايبولا والكوليرا وتتبعت وضعهم الصحي بشكل مستمر بالتنسيق مع بعثاتهم الطبية .