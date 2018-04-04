وزير الطاقة : الاعتداء الحوثي على الناقلة السعودية لن يعطل إمدادات النفط

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن الاعتداء الحوثي الإرهابي على ناقلة نفط سعودية غرب ميناء الحديدة اليمني لن يعطل إمدادات النفط أو يؤثر على النشاط الاقتصادي.

ووصف الفالح عبر حسابه بموقع تويتر الاعتداء الإرهابي بالمحاولة اليائسة للتأثير على أمن الملاحة الدولية

مؤكداً أنها باءت بالفشل.

وعبر عن ثقته بيقظة تحالف دعم الشرعية في اليمن وقدرته على التصدي للإرهاب الحوثي.

وكانت قوات التحالف العربي قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني

بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة، وتصدت له القوات البحرية.

وأوضحت أن محاولتهم باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف وتنفيذ عملية التدخل السريع، وقد نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.