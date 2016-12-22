وزير الطاقة واثق من التزام منتجي النفط باتفاق الخفض

شارك عبر واتساب

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس إنه واثق أنه سيكون هناك “مستوى عال جدا”لإلتزام المنتجين داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها باتفاق عالمي جرى التوصل إليه هذا الشهر لكبح الإمدادات.

وقال الفالح لتلفزيون العربية:-

“هناك لجنة مكونة من داخل أوبك ومن خارج أوبك.. وهناك الآن شفافية عالية (في قطاع النفط) من حيث مستويات الإنتاج والتصدير.”

وذكر أن المملكة أبلغت بالفعل عملاءها بأنه سيكون هناك خفض في إمداداتهم من الخام في يناير كانون الثاني.

وأضاف قائلا:-

“طبقنا خفضا عاليا جدا لعملاء أرامكو في أوروبا وأمريكا وبعض العملاء في آسيا.. والذي سيجعل إنتاج المملكة دون السقف المحدد.”

وتعهدت السعودية بخفض إنتاجها إلى 10.058 مليون برميل يوميا.

في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في الثلاثين من نوفمبر لخفض إنتاج المنظمة إلى 32.5 مليون برميل يوميا.