وزير الطاقة والدفاع الباكستاني يزور (قيم وحكمة )

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الجنادرية – واس

زار معالي وزير المياه والطاقة والدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف, القافلة التعريفية لمعرض الملك عبدالله (قيم وحكمة), الذي تشارك به مؤسسة الملك عبد الله العالمية للأعمال الإنسانية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31).

واطلع معاليه على محتويات المعرض الذي يتضمن بين جنباته ستة أركان رئيسة، أولها ركن “في معيّة الملك”, حيث شاهد الصور النادرة للملك عبد الله بن عبد العزيز وأبرز المحطات في سيرته, واطلع على محتويات وأركان المعرض المتعددة، ووقف على أجنحته التي تحكي إسهاماته التعليمية والصحية والإنسانيّة، مختتماً جولته برؤية الجوائز التي حصل عليها – رحمه الله – ومقتنياته الشخصية .

وتعد القافلة التعريفية لمعرض الملك عبد الله “قيم وحكمة” التمهيد الأول للمعرض المنتظر انطلاقته في العام 2018م، وتضم القافلة التعريفية عدداً من الأجنحة، التي تعرض مواد وثائقية ومرئية، وصوراً فوتوغرافية، ومحتويات ومقتنيات للملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله -, إضافة إلى استعراض أبرز إنجازاته خلال فترة حكمه.