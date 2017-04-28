وزير الطاقة يجري مباحثات في تركمانستان

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عشق آباد – البلاد

يقوم معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح والوفد المرافق له بزيارة رسمية إلى جمهورية تركمانستان.

وكان في استقبال معالي المهندس خالد الفالح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي, ومعالي رئيس اتحاد تركمان غاز مراد ارتشاكوف.

والتقى معاليه بفخامة الرئيس التركماني قربان قولي بردي محمدوف، ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لفخامته وتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في مجال الطاقة والصناعة.

كما أجرى معاليه محادثات مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن النفط والغاز بابايف مقصد، كذلك التقى معاليه مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن الصناعة والإنشاء باطر أريشوف، والتقى مع معالي وزير الطاقة التركماني بورتشكوف تشاريمراد.

حضر اللقاءات الرسمية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي.