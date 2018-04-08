وزير العدل : زيارة ولي العهد لأمريكا تعزز مكانة المملكة في المنطقة والعالم

أكد معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، للولايات المتحدة الأمريكية هي من الزيارات المهمة والمحورية، وذلك لما شهدته من اتفاقيات اقتصادية وتعاون سياسي سيضفي مزيدًا من الثقل الإقليمي والدولي للمملكة العربية السعودية، ويؤكد مرة أخرى على استمرار المملكة في تعاونها الدولي لمحاربة الإرهاب الفكري والإرهاب الميداني والتطرف في المنطقة، الذي تتغذى وتعيش به دول الإرهاب المعروفة في الشرق الأوسط، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح معاليه أن زيارة سمو ولي العهد المثمرة، التي جاءت بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هدفت إلى تحقيق وتنفيذ العديد من الأفكار والتوجهات والرؤى التي حرص سموه على تفعيلها وجعلها واقعاً ملموساً تستفيد منه المملكة العربية السعودية وتعزز من مكانتها الدولية بوصفها أهم دول الشرق الأوسط، ولثقلها السياسي والاقتصادي العالمي وحظوتها أن شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، إضافة للطموحات العملاقة التي حملتها رؤية المملكة 2030 وما تتطلبه من تنويع الشراكات المختلفة لتحقيق أهدافها.

وقال الدكتور الصمعاني: إن هذه الزيارة تأتي أيضاً لتعزيز وتطوير الترسانة العسكرية للمملكة، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومناقشة إبرام المزيد من الصفقات التجارية الإضافية بين البلدين الصديقين مما سيسهم في إيجاد المزيد من الوظائف فيهما، واستعراض النجاحات المتحققة لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ومبادراتها وأثرها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، كما حملت هذه الزيارة بشائر خير بإتمام مشروع تنموي مهم للمملكة، وهو توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030 التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.

وأكد الصمعاني أن هذه الزيارة تأتي في سياق الجهود المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتعزيز الشراكات ذات الأطر المتعددة مع الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً للعلاقة المتينة والممتدة عبر 70 عاماً مع هذا البلد الصديق.

ودعا معاليه الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.