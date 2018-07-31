وزير العدل يثمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الأحداث

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مستمرة في العناية بحقوق الإنسان وحقوق الأفراد بفئاتهم العمرية المختلفة ، والمحافظة على كافة المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان والتي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وحماية الحقوق والحريات المشروعة والمنضبطة، وبما يتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية, مثمناً قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الأحداث.

وأوضح الصمعاني في تصريح صحفي بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحداث ، بأن نظام الأحداث سيكون خير معين للمحاكم عند نظر قضايا الأحداث ، حيث سيحدد كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا ، ووضع حد أعلى وأدنى للعقوبة المناسبة للفعل الجرمي.

وقال: المملكة مستمرة من خلال سلطتها التشريعية بسد أي فراغ تشريعي، عبر سن الأنظمة المختلفة ، لاسيما في المرحلة الحالية للدولة التي تشهد – بفضل الله تعالى – تطوراً وتقدمًا متميزاً على الأصعدة كافة.