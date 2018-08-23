وزير العدل يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج

رفع معالى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة نجاح حج هذا العام, مؤكداً أن هذا النجاح مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي وهو يرى دولته المباركة تقدم الرعاية والتنظيم والتأمين للحجاج بكل احترافية وأداء متقن.

وأكد معالي وزير العدل أن المملكة واصلت النجاح المتجدد في خدمة ضيوف الرحمن, ونجاح حج هذا العام ولله الحمد والمنة أتى بعد أن تظافرت جهود جميع الجهات المعنية الذين قدموا كل الخدمات المختلفة لحجاج بيت الله الحرام, بكوادر وطنية متميزة يستلهمون قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ وهو يتابع ويشرف بنفسه على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات.

وقال الدكتور الصمعاني :” إن الجهود التي تقودها الدولة ـ حفظها الله ـ في رعاية الحرمين الشريفين لهي جهود جبارة شملت الاعتناء بالمشاعر المقدسة وحسن التنظيم والإدارة بإشراف مباشر ومتابعة دائمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذان يقفان على أدق التفاصيل ليؤدوا حجاج بيت الله الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة وأمان في أجواء تسودها الروحانية والطمأنينة, والود والتعامل الراقي من رجال الأمن والمعنيين بتنظيم الحج – وفقهم الله – “.

وأوضح أن وزارة العدل قدمت خلال حج هذا العام كافة الخدمات العدلية مراعية في ذلك جودة الخدمة في إطار منظومة عدلية تقنية أسهمت بشكل كبير في سرعة تقديم كافة الخدمات عبر 18 دائرة قضائية قامت بالنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومشعر عرفة، إضافة إلى 6 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.

ودعا الشيخ وليد الصمعاني في ختام حديثه أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – خير الجزاء على ما يبذلانه من جهود ساهمت في نجاح حج هذا العام بعد توفيق الله ومشيئته.