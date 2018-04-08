وزير العمل يرأس وفد المملكة في الدورة الـ45 لمؤتمر العمل العربي

تشارك المملكة في أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ45 الذي تستضيفه القاهرة اليوم حتى 15 أبريل، بوفد برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وعضوية مسؤولين من الوزارة، وسيدة الأعمال نوف الراكان ممثلا لأصحاب العمل، ونضال رضوان ممثلا للعمال.

وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة موضوعات منها، تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي

بعنوان (ديناميكية أسواق العمل العربية – التحولات ومسارات التقديم) والذي سيكون محور مناقشات المؤتمر في جلساته العامة

كما ستناول المؤتمر موضوع المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص

وكذلك الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو

كما أن جدول أعمال المؤتمر سيتطرق إلى اتفاقيات وتوصيات العمل العربية

إضافة إلى تقرير نتائج أعمال الدورة 16 للجنة شؤون عمل المرأة العربية 2018م.