وزير العمل يطلع على فعاليات التدريب التقني

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الجنادرية- البلاد

زار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص, جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالجنادرية 31 .

واطلع معاليه خلال الزيارة, على ما يحويه الجناح من نماذج لمشروعات المؤسسة, وأبرز أنشطتها, ومنتجات وإنجازات منسوبي ومتدربي وحدات المؤسسة, منوهاً بجهود المؤسسة حيال تطوير العديد من الأجنحة التي تهتم باحتياج المجتمع، ومشيراً إلى أن مقر المؤسسة أصبح هدف العديد من الزوار والمهتمين بالشأن التقني .

وأكد على أهمية حضور المؤسسة في مثل هذه المحافل الثقافية والجماهيرية التي تعبر عن الإحساس بالمواطنة والقرب من احتياجات الوطن والمواطن، مثمناً لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد دوره للرقي برسالة التدريب التقني والمهني في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بدعم التدريب ونشره على مستوى الوطن .

وقام معاليه بجولة شملت أكاديمية الطفل المهنية ، وأقسام الطباعة الحرارية ، والتعليم الأهلي ، والقسم النسائي ، بالإضافة إلى ركن الكليات العالمية ، ودورات التدريب وصيانة الجوال ، وركن الاختراع وتقنية الروبورت والتنسيق الوظيفي ، وريادة الأعمال وغيرها من الأقسام التفاعلية كصيانة السيارات والنجارة.

وأعرب الدكتور الغفيص, في ختام زيارته لجناح المؤسسة, عن شكره للجان العمل من المدربين والمدربات ودورهم في التوعية برسالة المؤسسة ، مبدياً إعجابه بما احتواه المعرض من أعمال تقنية ومهنية تتسم بالتجديد والتنوع وتعكس دور التدريب التقني، مشيداً بالجهود التي تبذلها المؤسسة في توفير فرص التدريب المتخصص والاحترافي للبنين والفتيات من خلال التخصصات المتوفرة التي تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية .