وزير العمل يلتقي السفير القحطاني

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الرياض-واس

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص في الوزارة بالرياض، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا الدكتور عبدالله القحطاني.

وهنأ معاليه السفير بتعينه متمنياً له التوفيق في مهامه.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها بين المملكة وأوغندا. حضر اللقاء معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان ووكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية زياد بن إبراهيم الصايغ ووكيل الوزارة لخدمة العملاء عدنان النعيم وعدد من المسؤولين بالوزارة.