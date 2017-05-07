وزير العمل: 200 إدارة تطوعية و 300 ألف متطوع في 2020

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جدة:عادل بابكير

أماط وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اللثام ، عن شروع وزارته في تأسيس 200 إدارة للتطوع في منظمات القطاع غير الربحي ، فضلاً عن زيادة أعداد المتطوعين إلي 300 ألف متطوع بحلول العام 2020

وشدد الغفيص على أن الوزارة تعمل جاهدة على دعم العمل التطوعي وتعتبره مشروعا اقتصاديا واجتماعيا مهما ، وتعمل على نشر ثقافة التطوع داخل أوساط المجتمع .

ونوه ، إلى أن وزارة العمل وضعت ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو مستهدف “تمكين العمل التطوعي” ، وكشف عن سعيهم إلى بناء واعتماد معايير وطنية لإشراك المتطوعين في المنظمات، وتأسيس 200 إدارة للتطوع في منظمات القطاع غير الربحي، ويشمل ذلك الجمعيات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية، ومراكز الأحياء، وغيرها، وتُعنى هذه الإدارات بتأهيل وتدريب المتطوعين حسب المهمة، ومتابعتهم أثناء الأداء، وتكريمهم ونشر إنجازاتهم وتوثيق جهودهم، وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي أسهموا فيه عبر العمل التطوعي.

وأكد وزير العمل ، أن الوزارة تسعى أيضاً إلى بناء وإطلاق منصة وطنية للتطوع، يتم من خلالها ربط المتطوعين بالمنظمات غير الربحية، بحسب قدراتهم ورغباتهم في مختلف المجالات، وذلك وفق منهجية موحدة لتصميم الفرص التطوعية المبنية على احتياج المنظمات.

وأشار الغفيص إلي أنه يجري العمل حالاً على زيادة عدد المتطوعين من 24,500 إلى 300 ألف متطوع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بجانب العمل على تصميم وإطلاق حزمة من المحفزات للمتطوعين، التي من شأنها نشر ثقافة التطوع ورفع نسبة المشاركة بشكل مؤسسي ومستدام.