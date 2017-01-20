وزير المالية: إعادة توجيه الدعم ليصل لمستحقيه

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دافوس- وكالات

أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان أنه سيتم إعادة توجيه الدعم الحكومي ليصل لمستحقيه.

وقال في كلمة له. خلال جلسة نقاشية عن رؤية المملكة 2030 ضمن وفد المملكة المشارك في منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في منتدى دافوس الاقتصادي إنه: سيتم دعم وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسا في التنمية وتحقيق مستهدفاته.

وأكد الجدعان أن رؤية 2030 تستهدف مساهمة القطاع الخاص بـ65% من الناتج المحلي الإجمالي وتسعى الحكومة لتمكين القطاع الخاص من تحقيق ذلك، موضحا أنه سيتم تعزيز الإيرادات الحكومية عن طريق تنمية الإيرادات غير النفطية المعلنة في رؤية 2030.

وتشارك في منتدى دافوس بسويسرا ، وتطرقت معظم النقاشات إلى ما سيحمله دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض اليوم من توقعات وانعكاسات اقتصادية.