وزير المالية : الاتفاقيات التي وقعت اليوم تعزز الاقتصاد السعودي في شتى المجالات

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بدوره أفاد معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بوجود برنامج طموح وعميق من خلال رؤية 2030 يهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادره بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد من خلال تنفيذ العديد من البرامج على أسس قوية مع توقع بوجود تباطئ في الاقتصاد في الفترة الأولى من تنفيذ تلك البرامج , مشيراً إلى العديد من الحزم التي تم الإعلان عنها ومنها مضاعفة رأس مال صندوق التنمية الصناعي , وتحفيز القطاع الصناعي التي ستبدأ آواخر هذا العام.

وحول التعرفة الجديدة لأسعار الطاقة أكد معالي وزير المالية أن حساب المواطن من المتوقع تطبيقه قريباُ بعد إعادة هيكلة أسعار الطاقة الذي لا يزال تحت الدراسة.

ولفت معاليه النظر إلى أن المملكة لديها من القوائم المالية والنفطية مايكفي لمعالجة أي تشوه في الوضع الاقتصادي , مستعرضاً العديد من البرامج المعدة لتنمية القطاع الخاص من خلال تنفيذ العديد من البرامج التي يحتاجها التي سيتم الانتهاء منها في الاسابيع القادمة.

وأكد معالي وزير المالية أن المملكة ستواصل دعمها لأشقائها في العالمين العربي والإسلامي , منوهاً بأن أحدى ركائز المملكة الأساسية في رؤية 2030 هي دعم أشقائها .

من جانبه أكد معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أن العالقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات مستمرة وهذه ليست المرة الأولى التي يوقّع فيها البلدين اتفاقيات .

مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قام خلال جولته الأسيوية بتوقيع اتفاقيات , وكذلك هناك اتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية , مبيناً أن الهدف من تلك الاتفاقيات هو ايجاد استراتيجية متكاملة لدعم واقتصاد المملكة .

ولفت معاليه النظر إلى أنه رغم الصعوبات والأزمات الاقتصادية التي تأثرت بها أسعار النفط , حافظت المملكة على سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي .