وزير المالية: تراجع الاقتراض والسحب في العام الجديد

شارك عبر واتساب

الرياض – رويترز

قال معالي وزير المالية محمد الجدعان: إنه يتوقع أن تستأنف المملكة إصدار سندات محلية بالريال في الربع الاول من 2017 وبشكل شهري، لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل، أو على السيولة بالقطاع المصرفي.

وقال في مقابلة مع رويترز: إن التقديرات المنخفضة للعجز في العام المقبل تجعل الحاجة للتمويل أقل مما كانت عليه في 2016.

ولفت إلى أن الحكومة تعتزم اللجوء لأسواق الدين العالمية العام المقبل لتمويل العجز، كما تعتزم مواصلة السحب من الأصول الأجنبية لكن بمعدل أقل عما كان عليه الأمر في 2016.

وكان معالي أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي محمد التويجري، قد قال: إنه تم الانتهاء من دراسة خصخصة 4 قطاعات ضمن 16 قطاعًا تمت دعوة البنوك لخصخصتها ـ موضحا أنه تم إدخال جزء من عوائد الخصخصة في تقديرات 2020،

مشيرًا إلى أن الاستثمار الداخلي في حدود 70 مليار ريال، وأن عوائد صندوق الاستثمارات العامة ستنافس عالميا، مبينا أنه تم وضع سيناريو يفترض تحقيق 80% من الخطط، وأن الاستثمار الخارجي من 10 إلى 15 مليار ريال.