وزير المالية : سددنا 100 مليار ريال للقطاع الخاص
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وكشف وزير المالية محمد الجدعان، في تصريحات، عن سداد 100 مليار ريال من مستحقات القطاع الخاص، فضلا عن سداد نحو 30 مليار ريال منذ بداية العام الجاري.
جدة ــ البلاد
قالت وزارة المالية: إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من سداد جميع مستحقات القطاع الخاص المتأخرة.
وكشف وزير المالية محمد الجدعان، في تصريحات، عن سداد 100 مليار ريال من مستحقات القطاع الخاص، فضلا عن سداد نحو 30 مليار ريال منذ بداية العام الجاري.
ونفي الجدعان نية الحكومة إلغاء بعض المشاريع، منوها إلى وجود اتجاه لإعادة النظر فى بعض المشروعات، سيما فيما يلي مسالة كفاءة المشروعات ، وأضاف: ” المملكة تحتاج للمشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والطرق”.
الوسوم:100 مليار ريال للقطاع الخاص
التصنيف: اقتصاد
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