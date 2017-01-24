العدد 21824 24 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وزير المالية : سددنا 100 مليار ريال للقطاع الخاص

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وزير المالية : سددنا 100 مليار ريال للقطاع الخاص
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جدة ــ البلاد

قالت وزارة المالية: إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من سداد جميع مستحقات القطاع الخاص المتأخرة.

وكشف وزير المالية محمد الجدعان، في تصريحات، عن سداد 100 مليار ريال من مستحقات القطاع الخاص، فضلا عن سداد نحو 30 مليار ريال منذ بداية العام الجاري.
ونفي الجدعان نية الحكومة إلغاء بعض المشاريع، منوها إلى وجود اتجاه لإعادة النظر فى بعض المشروعات، سيما فيما يلي مسالة كفاءة المشروعات ، وأضاف: ” المملكة تحتاج للمشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والطرق”.

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التصنيف: اقتصاد

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