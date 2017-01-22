وزير المالية: لن نحتاج إلى النفط لتغطية الميزانية عام 2030

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دافوس- وكالات

قال معالي وزير المالية محمد الجدعان: إن المملكة لا تضع سعرًا مناسبًا للنفط لتتمكن من تحقيق “رؤية 2030، مبينًا أن المملكة تريد أن تحقق مستوى اقتصاديًا معينًا؛ بحيث لا يكون لأسعار النفط وتذبذبها أهمية بالنسبة لها.

وأضاف في تصريح خلال مشاركته في مؤتمر دافوس: إن المملكة لن تحتاج في 2030 لإيرادات النفط لتغطية الميزانية، مشيرًا إلى أن خطة السعودية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بـ65 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وحول الاجراءات الأخيرة، وإذا ماكانت تمثل عصر التقشف بالنسبة للمملكة، قال: إنه عصر الكفاءة، الذي نبحث فيه عن نقاط قوتنا، ونتأكد من أننا نستغلها بالكامل. إنه عصر التمعن في سلوكياتنا كحكومة وكشعب، وإعادة النظر في الطريقة التي ننفق بها.

وأضاف: إن وثيقة برنامج التوازن المالي وضعت التغييرات التي ستحدث خلال الثلاث سنوات القادمة، ومن بينها إصلاحات أسعار الطاقة، وشرحت التغيرات التي ستحدث في عام 2020 حتى يعلم القطاع الخاص إلى أين تتجه الحكومة بالضبط.

وقال الجدعان: إن القدرة الشرائية للمواطن السعودي ما زالت قوية، بالرغم من انخفاضها في الفترة الأخيرة، متوقعا أن تعود للارتفاع بنهاية العام الجاري 2017، مع بدء حصول المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف على الدعم النقدي من الحكومة.