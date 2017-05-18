العدد 21938 18 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وزير المالية : مشروع الميزانية خلال شهرين

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وزير المالية : مشروع الميزانية خلال شهرين
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جدة – البلاد
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن ميزانية المملكة للعام المقبل ستكون توسعية ولكن ليست بشكل كبير، تماشيا مع خطط تحقيق التوازن المالي بحلول 2020.
وأضاف في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية المتخصصة ، إن التوسع سيأتي من الكفاءة، حيث سيتم الحد من المصروفات غير الضرورية والاستفادة منها في استثمارات أكثر إنتاجية، مبينا أن مشروع ميزانية عام 2018 سيكون جاهزا خلال شهرين.
وكانت وزارة الماليةقد اعلنت مؤخرا ولأول مرة عن تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017، وأظهرت البيانات انخفاض العجز خلال الربع الأول 2017 بـ 71 % مقارنة بعجز الفترة المماثلة من العام السابق.

التصنيف: الأولى

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