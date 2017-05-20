وزير المالية: نتوقع فرصا استثمارية كبيرة

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الرياض – البلاد

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة لديها الكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة منها.

وأضاف حول زيارة الرئيس الأمريكي،أنه سيكون هناك استثمارات كبيرة للسعودية في الولايات المتحدة، ولكن بالمقابل سيكون لها الكثير من الفوائد على المملكة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن استثمارات يستفيد منها الجانبان.

وعن اسعار البترول قال وزير المالية إن المملكة لن تتأثر إن وصل سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً في عام 2020 لأنها ملتزمة بالعمل على تنويع مواردها الاقتصادية وتقليص اعتمادها على النفط.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون “سي إن إن”: “نأمل أنه بحلول عام 2030 لن تأبه المملكة إذا كان سعر النفط صفر.. مع أني أود أن يكون السعر 100 أو 150 دولاراً للبرميل”.