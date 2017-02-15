وزير المالية يبحث التعاون مع البنك الدولي وتطورات الاقتصاد

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الرياض – واس

اجتمع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في مكتبه امس مع معالي رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم كيم الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المملكة والبنك الدولي, والشراكة القائمة في دعم جهود مجموعة البنك الدولي لتعزيز التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030, ومناقشة البرامج التنفيذية وبناء القدرات وتدريب الكوادر السعودية والآليات المناسبة لذلك.

واستعرض الاجتماع تطورات الاقتصاد العالمي وروئ مجموعة البنك الدولي حيالها وتوقعاته للنمو العالمي خلال هذا العام, ودور البنك في دعم الجهود في دول المنطقة ومن ذلك اليمن.

حضر الاجتماع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي, ومعالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي, والمدير التنفيذي للمملكة لدى البنك الدولي الدكتور خالد الخضيري, ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم, والمدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البنك الدولي الدكتور نادر محمد.