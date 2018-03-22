وزير المالية يبحث مع نظيره السويسري تعزيز التعاون والتحديات الاقتصادية

اجتمع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، مع معالي وزير المالية السويسري، نائب رئيس المجلس الفدرالي، أولي ماورير، وذلك على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقدة في بوينس آيرس بالأرجنتين للفترة 2 – 3 رجب 1439هـ الموافق 19 – 20 مارس 2018م.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين وتطورات الاقتصاد العالمي

والتحديات التي يواجهها، وكذلك استعراض العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسويسرا وسبل تطويرها

والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من المملكة وسويسرا

في ظل توقيع البلدين اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الشهر الماضي.