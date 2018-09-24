وزير النقل : قطار الحرمين السريع يترجم دور صناعة النقل في دعم رؤية المملكة

أكد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن المملكة منذ أن أنعم الله على مؤسس هذا الكيان العظيم – الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بالإشراف على الحج عام 1344هـ، تتشرف وتفخر بخدمة ضيوف الرحمن.

وقال : دأبت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على توجيهنا بخطط عمل شاملة للمنتمين لصناعة النقل في المملكة، فرضت علينا مضاعفة الجهود ومسابقة الزمن لنحقق أقصى ما يمكن لراحة الحجاج والمعتمرين وسلامتهم.

وأضاف في تصريح بمناسبة انطلاقة التشغيل الرسمي لقطار الحرمين السريع : إن التوجيه الكريم بمضاعفة الجهود لاستيعاب أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين، وفق رؤية الوطن الطموحة 2030، كان السبب بعد عون الله وتوفيقه في إنجاز هذا المشروع الإسلامي الضخم، مشيراً إلى أن انطلاق تشغيله للمواطن والمقيم سيكون في الرابع من أكتوبر 2018م.

وأوضح معاليه أن قطار الحرمين يمثل الفكرة التي رعى غرسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، لحين أثمرت هذا الإنجاز، حيث حرص – أيده الله – على إنجازها وتسهيل كل الصعوبات التي تعترضها، حتى بدَتْ لنا اليوم عنصرا أساسياً في تدعيم البنية المهيئة لاستيعاب النمو المطّرد في عدد زوار وقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، التين تُـعدّان نقطة البدء والختام، ومسانداً خدميا نحو المناطق المحيطة بهما.