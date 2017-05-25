العدد 21945 25 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وزير النقل يبحث التعاون مع اليابان والصين

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وزير النقل يبحث التعاون مع اليابان والصين
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الرياض- البلاد
استقبل معالي وزير النقل الاستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان بمكتبه أمس سفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو اوكيدا.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أوجه التعاون بين المملكة واليابان في مجال النقل بمختلف قطاعاته.
كما استقبل معاليه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هو شين والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين الجانبين حول التعاون في قطاع النقل.حضر اللقاء وكيل الوزارة للمشاريع وإدارات المناطق المهندس خميس الغامدي.

التصنيف: محليات

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