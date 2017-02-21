وزير النقل يتفقد صيانة عقبة ضلع وازدواج طريق السودة

شارك عبر واتساب

الرياض – واس

وقف معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان أمس الأول على عمليات الصيانة في مشروع عقبة ضلع بمنطقة عسير , حيث جرفت السيول التربة في بعض مواقع العقبة أدت إلى انهيار أجزاء من الطريق , إضافة إلى تساقط الأحجار المتحركة من أعلى الجبال وذلك عقب الحالة المطرية التي تعرضت لها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وقد بدأ معاليه جولته في منطقة عسير , بتفقد العقبة واطلع خلالها على سير العمل فيها، مقدماً شكره ودعمه لفريق العمل , مشدداً على ضرورة إنجاز الأجزاء المتضررة وإيجاد الحلول العاجلة والبدء بتنفيذها فورا لتكون ضمن الحلول الدائمة لمعالجة مثل هذه الحالات.

بعدها تفقد الحمدان مشروع المرحلة الأولى من ازدواج طريق السودة الذي تقوم الوزارة بتنفيذه , ووجه بسرعة إنجاز المشروع بأسرع وقت قبل بدء موسم الصيف بوقت كافي.

كما وجه معاليه على إنهاء المرحلة الأولى والثانية من تحويل طريق الساحل إلى طريق سريع وخاصة الجزء الواقع ضمن منطقة عسير في أسرع وقت وإنهاء ما يعترض تقدم المشروع وزيادة وتيرة العمل.

وكان معالي وزير النقل قد التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لإيضاح رؤية الوزارة وآلية العمل التي تتخذها لإنجاز العمل ورفع جودة المشاريع , ومناقشة مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة.

من جانب آخر انتهت فرق الصيانة بفرع الوزارة في عسير من معظم الأعمال بالمواقع المتضررة في عقبة ضلع، والقيام بدورها بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من المعنيين بالأمارة والجهات الأمنية من الدفاع المدني وإدارة المرور لتامين الحركة وفتح الطريق تدريجياً.