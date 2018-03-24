وزير النقل يتفقد مشاريع الطرق بجازان

جازان – البلاد

تفقد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي الخميس الماضي، مشاريع طرق منطقة جازان، وذلك لمتابعة سير العمل في عدد منها ، والوقوف على المتعثر، أو المتوقف منها واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.

وقال العامودي: إن مشروع الطريق الساحلي السريع عند اتمامه، سيكون بمثابة الشريان الرئيسي لمنطقة جازان خاصة القطاع الساحلي منها، حيث يبلغ مجموع أطوال طريق الساحلي السريع 140 كلم، شاملة 4 تقاطعات علوية، وتكمن أهميته بأنه يربط مطار الملك عبدالله والمدينة الاقتصادية والمدينة الجامعية وضاحية الملك عبدالله مع جميع المحافظات الساحلية من جنوبها إلى شمالها، على أن يتم الانتهاء منه- بمشيئة الله -خلال الربع الثالث من 2019م.

وشملت جولة وزير النقل الوقوف على مشروع أعمال التنفيذ والصيانة الوقائية لطريق ( صبيا – العيدابي ) كما تابع تفقده لمشاريع الوزارة بالمنطقة من خلال زيارته لمشروع تنفيذ طريقي شمال جنوب شرق غرب محافظة فيفا، البالغ طول الجزء المعتمد منه ٢٦ كلم، وتم مناقشة سير العمل والتأكيد على المقاولين بتكثيف العمل والبدء بتنفيد طبقة السطح الاسفلتي في الجزء البالغ طوله 19,5 كلم. ووقف العامودي على طريق صبيا/هروب ، وقدم في ختام زيارته للمنطقة شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة جازان على حرصه واهتمامه بمتابعة مشاريع الطرق في المنطقة.