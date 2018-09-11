وزير النقل يدشن مشروع تطوير مرافق الشحن في جدة والرياض

جدة – الرياض- البلاد

دشن وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي ، مساء أمس مشروع تنفيذ أعمال التطوير لمرافق الشحن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، وذلك بمقر محطة الشحن في جدة.

ونوه مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بالنشاط الواسع الذي تقوم به شركة الخطوط السعودية للشحن على مستوى الخدمات اللوجستية مؤكداً حرصها على دعم ومساندة شركة الخطوط السعودية للشحن لاستكمال برامجها وخططها التطويرية الشاملة .

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للشحن فواز بن محمد الفواز كلمة مفيداً أن الجهود التطويرية للشركة أثمرت في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الماضي 2017م حيث سجلت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 10,9 والحمولة المنقولة بنسبة 12,6 مقارنةً بالعام السابق ، بينما زاد معدل الحمولة الى 72 وعدد المحطات إلى 63 محطة دولية إلى جانب 25 محطة داخلية ، بالإضافة إلى العديد من المحطات التي يتم خدمتها عبر الشحن البري .

ثم ألقى الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن عمر بن طلال حريري كلمة كشف خلالها على أن الطاقة الاستيعابية لمحطة شحن الرياض ستزيد لتصل إلى540 ألف طن سنوياً على مساحة 60 ألف متر مربع ، بينما سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الشحن بمحطة جدة إلى 800 ألف طن على مساحة 75 ألف متر مربع . وكان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” نبيل بن محمد العامودي قد افتتح أمس، في الرياض، ملتقى حلول الشحن بالقطارات، بمشاركة 90 جهة معنية بحلول الشحن من القطاعين الحكومي والخاص . وأشاد معاليه بالتقدّم الذي أحرزته الخدمات اللوجستية في المملكة بدعم سخي من القيادة الرشيدة وفقها الله، مفيداً أن انعقاد هذا الملتقى يؤكد مواكبة عملية لأهمية خدمات الشحن وتطوّرها، كونها مؤثراً ومحركاً لمختلف القطاعات الأخرى، كما أنها داعم رئيس لنمو النشاط الاقتصادي بأكمله.

من جانبه كشف الرئيس التنفيذي لشركة “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، خلال الملتقى، عن نقل الخطوط الحديدية في المملكة أكثر من 12.5 مليون طن خلال العام الماضي، وأن العمل يجري على رفع الكفاءة التشغيلية لجميع الخدمات للوصول إلى نقل نحو 20 مليون طن بحلول عام 2025، منوّهاً بالدور البيئي لقطارات الشحن حيث أزاحت أكثر من نصف مليون شاحنة من طرق المملكة. وأكد المالك استمرار وتيرة النمو الذي تشهده عمليات نقل المعادن، فقد وصل مجموع ما تم نقله منذ بداية هذا العام حتى شهر أغسطس الماضي، إلى ما يقارب 7 ملايين طن من مختلف المواد والمنتجات التعدينية، بزيادة 20% عن العام الماضي.