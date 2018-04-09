وزير النقل يستعرض جوانب التعاون مع الجهات والشركات الفرنسية

عقد معالي وزير النقل ، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم، سلسلة مكثفة من الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الفرنسية لاستعراض فرص العمل والتعاون بين الجانبين السعودي والفرنسي في تنفيذ رؤية المملكة 2030 لمنظومة النقل والدور الذي ستلعبه الشركات والهيئات الفرنسية في هذا المجال، حيث تأتي ضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الجمهورية الفرنسية.

وانطلقت أجندة اجتماعات اليوم بمشاركة معالي وزير النقل في جلسة النقاش الأولى لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي مع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير التجارة الخارجية الفرنسي جين باتيست، ورئيس جمعية أرباب العمل السيد جاناس.

وفي كلمته خلال الجلسة الأولى، تناول معالي وزير النقل موضوع حوكمة قطاع النقل ودور القطاع الخاص من الجانبين السعودي والفرنسي في العمل على بعض المشاريع الكبيرة الخاصة بالبنية التحتية في المملكة، والدور المهم الذي تضطلع به الوزارة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وفرص العمل والتعاون المستقبلية المشتركة مع الشركات الفرنسية.

وفي وقت لاحق، اجتمع وزير النقل مع رئيس مجموعة ADP أوجستين دي رومانت، وهي مجموعة عالمية تتخصص في تشغيل المطارات، لبحث إمكانية الاستفادة من خبرتهم في مجال تشغيل المطارات.

وفي ختام اجتماعات اليوم، التقى معالي وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي مع رئيس مجموعة النقل العام RATP حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون في مجال النقل العام (الحافلات والمترو).

وتلبي زيارة سمو ولي العهد إلى الجمهورية الفرنسية رغبةً سياسية مشتركة لتعزيز الشراكة السعودية الفرنسية، كما تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين، في ضوء التحالف التاريخي القوي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وتمتع البلدين بجيل جديد من القادة وصناع التغيير تجمعهم رغبة لتطوير العلاقات القائمة على الثقة المتبادلة وتعزيز العلاقات الثنائية، حيث تحرص السعودية على تعزيز مشاركة فرنسا في مسيرة التغييرات الإيجابية في المملكة وإقامة شراكات تعود بالفائدة والنفع على الجانبين.