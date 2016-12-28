وزير بحريني يزور خادمته بمنزلها في الهنـد

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نيودلهي ـــ وكالات

في لفة نالت إعجاب الآلاف، وجاءت لتؤكد عن المشاعر الإنسانية الصادقة في نفوس كثير من المسؤولين في البلاد العربية والخليجية تحديداً، زار وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، منزل خادمة في بيتها القاطن بمنطقة كوراما كيرالا في الهند، بعد أن عاشت معهم في البحرين لأكثر من 21 سنة.

وقال الوزير في صورة نشرها عبر حسابه في أنستغرام: “إن ليلى شاركت عائلته الحياة طيلة 21 عاما من الحب والوفاء”.

وتهاطلت التعليقات المثمنة لهذا التصرف من الوزير، حيث أبدى المتابعون إعجابهم الشديد بتصرف المسؤول البحريني.