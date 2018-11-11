وزير منشق : مشروع ميليشيات الحوثي لا يمت بصلة للشعب اليمني

قال ان ما يحدث في اليمن أخطر من انقلاب

قال وزير إعلام حكومة الانقلابيين المنشق عبدالسلام علي جابر أن تدخل تحالف دعم الشرعية في اليمن كان ضروريا، وأن مشروع ميليشيات الحوثي لا يمت بصلة للشعب اليمني.

وأكد جابر، في مؤتمر صحافي بالرياض، اليوم الأحد، سعادته لانضمامه للقوى الوطنية، بعد أعوام من المكوث تحت هيمنة الميليشيات في صنعاء ، مشيراً إلي وجود مدن بأكملها حولها الحوثيين لمسالخ لليمنين، مضيفاً أن الميلشيات زجت بالأطفال بجبهات القتال، واستغلوهم باسم الدين، والدين برآء منهم ، مشيرا إلى أن ما يحصل في اليمن أخطر من انقلاب

وأكد “جابر ” اجبارهم على العمل داخل الحكومة الانقلابية، وأن الشعب اليمني يرفض هيمنة الانقلابيين ويتحين الفرصة للتخلص منهم، موضحاً أن الانقلابيون صاروا في آخر أيامهم، واليمنيون لا يقبلون المشاريع التي تهيمن عليهم من الخارج.

وقال :”نتمنى أن يكون الخلاص من حكم الميليشيات الحوثية قريبا وهناك مؤشرات إيجابية لذلك، حيث إن الانقلابيون حولوا مؤسسات الدولة إلى جزر متصارعة تحكمها الميليشيات ، والمعتقلون في سجون الانقلابيين تتم معاملتهم بشكل غير إنساني مؤكداً أن إيران تزود الميلشيات وتدعمها بالمال