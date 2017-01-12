وسائل إعلام إيرانية تشكك في تابوت رفسنجاني

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

شككت وسائل إعلام ايرانية في وجود جثة رئيس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني بالتابوت، لحظة الصلاة عليه .

وقطع موقع “فردا نيوز” الإخباري الإيراني، المقرب من أمين العاصمة طهران محمد باقر قاليباف أن جثة رفسنجاني لم تكن داخل التابوت، الذي أدى عليه المرشد الأعلى علي خامنئي صلاة الميت في جامعة طهران.

وذكر الموقع في تقرير له، بعد أن نشر صورة للسيارة التي كانت تحمل جثمان رفسنجاني، بأن “جثمان رفسنجاني نقل مباشرة في سيارة إلى مرقد مؤسس النظام مباشرة، حيث تم دفنه، وأن التابوت الذي وضع أمام خامنئي لأداء صلاة الميت كان فارغا.

وأشار الموقع الإيراني، إلى أن “هذا الإجراء التي اتخذته السلطات الرسمية بنقل جثمان رفسنجاني إلى قبره بجوار الخميني، كان الهدف منه تجنب المخاطر المحتملة والازدحام؛ من أجل الحفاظ على حرمة جسده.