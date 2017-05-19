وسائل إعلام رسمية صينية تقول يجب أن تتحمل أمريكا بعض مسؤولية الهجوم الإلكتروني

شارك عبر واتساب

انتقدت وسائل الإعلام الرسمية الصينية الولايات المتحدة يوم الأربعاء لعرقلتها جهود وقف التهديدات الإلكترونية العالمية في أعقاب هجوم فيروس (وانا كراي) وهو من برمجيات الفدية الخبيثة والذي أصاب أكثر من 300 ألف جهاز كمبيوتر في شتى أنحاء العالم في الأيام الأخيرة.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي إن وكالة الأمن القومي الأمريكية يجب أن تتحمل بعض المسؤولية عن الهجوم الذي يستهدف نقاط ضعف في شبكات مايكروسوفت وأصاب نحو 30 ألف مؤسسة صينية حتى يوم السبت.

وأضافت “أفعال الولايات المتحدة عرقلت الجهود المتضافرة لمعالجة الهجمات الإلكترونية”.

وقالت إن واشنطن لا تملك “أدلة موثوق بها” تدعم فرض حظر على شركات تكنولوجية صينية في الولايات المتحدة عقب الهجوم.

وتقول مايكروسوفت إن بعض الباحثين ربطوا هذا الهجوم الذي بدأ يوم الجمعة بإصابات سابقة نجمت عن عملية تسلل أدارتها كوريا الشمالية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الصين لفرض تطبيق قانون واسع النطاق للأمن الإلكتروني تقول جماعات تجارية أمريكية.

إنه سيهدد عمليات الشركات الأجنبية في الصين بقوانين صارمة لتخزين المعلومات المحلية وشروط صارمة للمراقبة