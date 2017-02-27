وسم (كارثة جديدة للترفيه بالرياض) يتصدر تويتر

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احتل وسم “كارثة جديدة للترفيه بالرياض” قائمة الوسوم الأكثر نشاطاً على موقع تويتر في السعودية، حيث تفاعل مستخدمو الموقع بشكل كبير معه رداً على بعض النشاطات التي تعتزم هيئة الترفيه القيام بها في المملكة.

وقد دعا إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف وعضو المجلس العالمي الأعلى للمساجد، الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، الى مقاطعة الفعاليات “غير المسؤولة” التي تنظمها الهيئة، على حد تعبيره، قائلاً إنه “من العار” أن يكون في بلاد التوحيد مثل هذه الفعاليات التي تقوم عليها هيئة رسمية.

واضاف “اذهلنا هذا التصرف المشين من #هيئة_الترفيه بهذه الفعاليات المقامة في جدة والتي لا يقرها خلق كريم ولا دين عظيم وعلى المسؤولين ان يتقوا الله، وتابع :من العار أن يكون في بلاد التوحيد مثل هذه الفعاليات التي تقوم عليها هيئة رسمية فكيف يحصل النصر ومثل هذه الفعاليات المستهجنة دينا وخلقا تقام! وزاد “على كل أب وكل مواطن أن يقاطع مثل هذه الفعاليات الغير مسؤولة فكل إنسان مسؤول عن نفسه ورعيته واذا قاطع الناس الفساد انقطع بنفسه.