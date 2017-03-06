وسم نوال وأصالة في الرياض .. بين النفي والإثبات

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

نفت الهيئة العامة للترفيه، إقامة حفل غنائي خاصة بالنساء في المملكة، وذلك بعد تداول وسم حمل عنوان #نوال_وأصالة_في_الرياض.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر صفحتها في موقع “تويتر” : لم يتم إقامة أو التخطيط لأية حفلات غنائية نسائية نهائيا، داعية إلى أخذ المعلومات عبر حسابنا أو حساب الروزنامة، الخاصة بفعاليات الترفيه التي تنظمها.

من جانبها، نفت شركه “روتانا”، إدعاء بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها تعمل على تنظيم حفل نسائي بالسعودية بحضور الفنانة نوال الكويتية، والفنانة أصالة نصري.

وقالت الشركة “هذا الخبر عار من الصحة وأي خبر غير صادر عن مواقعها الرسمية غير مسؤولة عنه وستحمل المسؤولية لكل من ينسب لها أخبارًا كاذبة”

وتصدر وسم “#نوال_الكويتيه_وأصاله_في_الرياض” الترند السعودي، كأكثر الوسومات تداولًا في المملكة، وتسبب بجدال واسع ما بين مؤيد ومعارض للحفلات النسائية.

وزعم المغردون أن نوال الكويتية ستقيم حفلًا غنائيًا في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، برفقة مطربة أخرى لم يتم الكشف عن اسمها، في إطار فتح الباب أمام حفلات مشابهة مستقبلًا.

وكانت وسائل إعلام أشارت إلى أن المطربة الأخرى التي تشارك نوال إحياء الحفل؛ قد تكون الإماراتية أحلام أو السورية.