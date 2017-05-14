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عندما يكون المحبوب قاتلاً والحب أداة القتل والقتيل ذلك القلب المثخن بالجراح العاجز عن المقاومة..عندها لا يقف متصدياً لهذا الظلم الجميل الا الشعر..

يتنفس الشاعر متسائلاً و متعجباً و متألماً

عن الفائدة المرجوّة من قتله فقط لسبب الحب..!

على طول خط الزمن .. كان السؤال واحد

من امرؤ القيس حين قال:

أغرك منـي أن حبـك قاتلـي

وأنـك مهمـا تأمـري القلـب يفعـل

الى جميل بثينة :

خَليلَيَ فيما عشتما هل رأيتمـا

قتيـلا بكـى مـن حـب قاتلـه قبلـي

الى ان قال عدنان الدخيل :

قبل انتـفـارق ودي اسالك عن شي

وش تستفـيد ان قـيـل هذا قتـيلك؟!..