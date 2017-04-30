وش عــاد باقي؟..

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شعر- سارة العتيبي (بنت أبوها)

تعال باقيلك بقلبي وبعيوني كلمتيـــــــــــن

تعال وإسمعها مدامك عازمٍ بالإفتــــــــــــــــراق

مع كلمتيني باقية لك بالحنايا دمعتـــــــــــــــــين

تعال بذرفها على كفك وذوق الإحــــــــــــــتراق

وأنا بجوفي لك حروقٍ لاتطيب ولاتبــــــــــــــين

عجزت لاأبديها وهي جوفي تزيدالإختنــــــــــاق

ياصاحبي قررت تبعد عن حياتي مرتيـــــــــــــن

وأنا ولامره نويت أبعد وتقت الإنطـــــــــــــــلاق

ومعها غرست بداخل ضلوعي بصدك طعنتيـــن

لاتنشكي لاتنبكي لاهي تطاق أو ماتطــــــــــــاق

أجيك بإحساس الغلا وأنته بصدك له تهيــــــــن

أجيك بإحساس الحلا وتصد عنه مايــــــــــــذاق

وش عاد باقي يالسنين..من السنين..من السنين

وش عاد باقي يالشقا واقف على ركبه وســــاق

ياصاحبي وإن رحت عني مابقا عندي ثميـــــــن

منله تخليني ومنله يمتلي الصدر إشتيـــــــــــاق

منله أبشكي يابعدهم لاأمتلا صدري ونــــــــــين

من للخفوق إن مره الطاري بريحك وإستفــــاق

وش عاد أسوي لاخذاك الوقت عني بالحنيـــــن

قلّي بعدمارحت عني ياحبيبي ويش بــــــــــــاق

يومي بدونك..مؤلم..وتافه..وزملان ..وحزيــــن

والليل بعدك مايشابه غير غزه والعــــــــــــراق

والحب دونك ماأعرف أوصافه ولكنه مهيــــــن

صدقني إن الوقت دونك لاحدود ولانطـــــــــــاق

ياأغلا من أغلا شي في دنياي تكفا حاجتيـــــــن

معاد أبي منك سوا ثنتين وأبشر بالفـــــــــــراق

الأوله تعطيني كفوفك وأبيح لك الدفيــــــــــــــن

وأبكي على كفيك لين أغرقك بالوجعه غـــــراق

والثانيه تكف دمعي ثم تعاهدني يميــــــــــــــــن

مايسكن بجوفك بشر غيري ولاترضا وفـــــــاق

ثم سمح الله خطوتك..روّح وأنا لي كلمتــــــــين

ماوالله يعيش بخفوقي غيرك أنته ..والفــــــراق