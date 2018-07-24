وصول أكثر من 180 ألف حاجاً إلى المدينة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس، 185,360 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت الاحصائية أن أكثر خمسة جنسيات متواجدة في المدينة المنورة من الحجاج

على النحو التالي 42,283 إندونيسيا, 38,387 الهند، 22,360 باكستان, 12,066 تركيا، وأخيراً إيران 10,650 حاجاً.

كما أفادت الإحصائية أن إجمالي المتبقين في المدينة 159,599 حاجاً ومن المتوقع قدوم 24,378 حاجاً يوم غدٍ

على النحو التالي من إندونيسيا 6,490، ومن الهند 4,059، ومن باكستان 3,278، ومن نيجيريا 2,603

كما أوضح التقرير اليومي أن نسبة انشغال المساكن الخاصة بالحجاج الانشغال 48% الشاغر 52%.