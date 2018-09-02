وصول أكثر من 300 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس (السبت)، 310.957 حاجاً

فيما بلغ إجمالي عدد المتبقين في المدينة المنورة 150.638 حاجاً وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن عدد القدوم ليوم أمس، بلغ 34.980 حاجاً، فيما غادرها لليوم نفسه 39.436 مسافراً

وبلغت نسبة إشغال الإسكان 43 %، بينما بلغ إجمالي الحجاج المراجعين لمراكز الرعاية الصحية

وأقسام الطوارئ والعيادات بالمستشفيات 51.948 حاجاً.

وسجلت الإحصائية عدد الحافلات التي أقلت الحجاج لليوم نفسه 866 حافلة تنقل 34.534 حاجاً

في حين بلغ عدد المركبات 11 مركبة أقلت 446 حاجاً

بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم نقلهم عبر عربات النقل داخل ساحات المسجد النبوي 9762 حاجاً.