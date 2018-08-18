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وصول أكثر من 852 ألف حاج إلى المدينة المنورة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / ذو الحجة / 1439 هـ      18 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة حتى يوم أمس الجمعة 852.972 حاجا وإجمالي عدد المتبقين في المدينة المنورة 7935 حاجا ذلك وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة .

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد القدوم ليوم أمس الجمعة بلغ 1016 حاجا ، فيما غادرها لنفس اليوم 39.146 حاجا

وبلغت نسبة إشغال الإسكان 2 في المئة ، بينما بلغ اجمالي الحجاج المراجعين لمراكز الرعاية الصحية

وأقسام الطوارئ والعيادات بالمستشفيات 144.797حاجا .

وسجلت الإحصائية أن عدد الطائرات التي أقلت الحجاج لنفس اليوم بلغ 8 طائرات على متنها 658 حاجا ،

فيما تم نقل 10.196 حاجا عبر عربات النقل داخل ساحات المسجد النبوي .

ibrahim

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