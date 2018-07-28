وصول أولى رحلات حجاج أوروبا والسودان

جدة – حماد العبدلي

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة امس ، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام قادمة من أوروبا من مدينة مانشستر .

وكان في استقبال الحجاج قائد قوات جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان بن محمد اليوسف و القنصل العام البريطاني باري بيتش.

وأوضح العقيد اليوسف أن هذه أول رحلة من حجاج دول أوروبا وأمريكا تم إنهاء إجراءات دخولها عبر الصالات الشمالية والجنوبية، وذلك تخفيفاً للضغط عن صالات الحج ولضمان إنهاء إجراءات كافة ضيوف بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

من جانبه نوه القنصل العام البريطاني بما تقدمه المملكة من استعدادات وترتيبات ومشاريع عملاقة وتوسعات كبيرة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدًا أن استقبال حجاج بيت الله بالورود والحلوى من قبل جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي له بالغ الأثر في قلوب ضيوف الرحمن.

كما استقبلت مراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي مساء أمس ، أول فوج من ضيوف الرحمن قادمين من دولة السودان الشقيقة ؛ حيث تم استقبال أول سفينتي حجاج هما “مودة” و “نور” وبهما 2303 حجاج ، وتمت مناظرة جميع الركاب، والتأكد من حملهم للشهادات الصحية المطلوبة واستيفائها لكافة الشروط اللازمة ، وتقديم العلاج الوقائي حسب الاشتراطات الصحية المبلغة من قبل وزارة الصحة.

وأكد مدير مراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي الدكتور نشوان محمد عبدالله، أن مراكز ميناء جدة الإسلامي تقوم بعددٍ من الإجراءات الوقائية عبر مناظرة جميع القادمين من خلال المنفذ من مختلف الجنسيات و تحديد عدد الأفراد وتوزيعهم حسب الجنسية والتأكد من التطعيم ضدّ الحمّى المخية الشوكية والحمى الصفراء ، حسب التعليمات المبلغة ، كما يتم إعطاء العلاج الوقائي لكل مَن لم يسبق له التطعيم من قبل ، و كل مَن سبق تطعيمه خلال أقل من 10 أيام أو أكثر من ثلاث سنوات ، كما يتم تقديم العلاج الوقائي للنساء الحوامل والبالغين والأطفال وجرى خلالها تقديم هدايا لضيوف الرحمن عبارة عن شنطة إسعافية وكتيبات وبعض المطويات التوعوية ومظلة شمسية.

وأضاف: “وصول الفوج الأول عبر الميناء تميز ولله الحمد بالانسيابية والسرعة دون حدوث أي مصاعب تُذكر ، و ذلك بفضل الله، ثم بفضل ما تم تسخيره من جهود وطاقات بشرية وطبية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ؛ حيث إن المراكز تم دعمها بـ (115) كادرا ما بين أطباء و فنيين و إداريين”.

وأشار إلى أن المركز الطبي بمحطة الركاب يقدم الخدمات العلاجية التي تتمثل في توفير الأدوية الإسعافية و الأساسية كافة ؛ حيث تم تأمين جميع الأدوية اللازمة وبكميات مناسبة متضمنة الأدوية واللقاحات والأمصال ، وتم توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة الضرورية لتقديم الإسعافات الأولية للحالات الحادة والطارئة للحجاج وللعاملين في المنفذ ، إضافة إلى متابعة أي شكوى مرضية أو مرض مزمن والاطمئنان على سلامتهم ، كما تجري متابعة الحالات الطارئة ؛ حيث جُهّز المركز للتعامل مع هذه الحالات بواسطة أطباء منتدبين على درجة عالية من الكفاءة والتدريب في التعامل مع مثل هذه الحالات أما الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية، أو تنويم فيتم تحويلها إلى مستشفيات محافظة جدة.