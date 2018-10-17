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مقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة منكوبي المهرة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / صفر / 1440 هـ      17 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
وصلت اليوم إلى محافظة المهرة اليمنية أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة المنكوبين جراء إعصار “لبان” الذي ضرب معظم مديريات المحافظة خلال الأيام الماضية.

وكان في استقبال المساعدات التي وصلت جوًا عبر طائرتين إلى مطار الغيظة، وزير الدولة اليمني محمد عبدالله كدة، وعدد من مسؤولي السلطة المحلية بالمحافظة، ورافقها فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وسيباشر الفريق خلال الساعات القادمة نقل المساعدات التي تشتمل على 20 طنًا من السلال الغذائية، إلى المناطق المحاصرة جراء الفيضانات والسيول.

وأشاد وزير الدولة اليمني محمد عبدالله كدة في تصريح صحفي بتدخلات المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز لإغاثة المنكوبين جراء الإعصار، مثمنًا الاستجابة السريعة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الحكومة اليمنية والسلطة المحلية بالمحافظة.

ibrahim

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