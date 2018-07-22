وصول أول فوج من حجاج تركيا للمدينة

وصل أمس أول فوج من الحجاج الأتراك لأداء مناسك حج هذا العام 1439هـ المدينة المنورة، حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم إلى مقار سكنهم نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة عصام دمياطي، ومنسوبي العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة.

وقدّم مسؤولو أدلاء المدينة للحجاج بعد الترحيب بهم الهدايا وماء زمزم والورد والنعناع المديني وسط مشاعر أخوية وفياضة متبادلة بين الجميع، حيث رحب دمياطي بالحجاج في بلدهم الثاني، مؤكداً أن الجميع في هذه البلاد المباركة يعمل على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام من منطلق الشرف العظيم الذي أوكله الله عز وجل لهذه البلاد المباركة تجاه ضيوف الرحمن.

من جهته أعرب منسق بعثة حجاج تركيا عن شكره لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال وكريم الرعاية ورقي الخدمة المقدمة للحجاج منذ وصولهم إلى مطار المدينة المنورة ومن ثم إلى مقر سكنهم بالمنطقة المركزية، مؤكداً أن ما تقدمة حكومة هذه البلاد المباركة محل تقدير واعتزاز من جميع الحجاج بشكل عام والحجاج الأتراك على وجه الخصوص، وكذلك حرص واهتمام المؤسسة الأهلية للأدلاء لهذا الاستقبال المميز والرقي بمستوى خدماتها في كل عام والتنسيق المسبق مع مكتب حجاج تركيا.