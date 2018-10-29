وصول أول ناقلة نفط سعودية إلى عدن

وصلت أول باخرة سعودية إلى ميناء عدن ، الاثنين، حاملة الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 60 مليون دولار شهرياً لتزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات اليمنية المحررة، ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وبدأت شركة النفط ، وفقاً لـ”العربية” في توزيع 62 ألف طن من الديزل، و25 ألف طن من المازوت على 10 محافظات لتشغيل 64 محطة توليد كهرباء على مدار الساعة، تحت إشراف ورقابة من الحكومة اليمنية، ليستفيد منها أكثر من 8.5 مليون مواطن يمني.

من جهته قال سفير المملكة لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر: “نحتفل اليوم بوصول أول الغيث من منحة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للمشتقات النفطية، وهو امتداد لعطاء مستمر يوجه به خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لأجل الأشقاء في اليمن

وأكد آل جابر أن التنمية في اليمن لن تنتظر موافقة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للقبول بالحلول السياسية، ونهبها البنك المركزي وتعمدها إجاعة الشعب اليمني وقال “لقد بدأنا في التنمية والإعمار، ونحن نقوم بما نراه أولوية إغاثية وتنموية لجميع اليمنيين”.

وأشار السفير آل جابر إلي أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هو مثال واقعي وحيّ على جدية السعودية في مساعدة اليمن لبناء مستقبل أفضل لليمنيين