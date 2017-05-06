وصول المعتمرين ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

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المدينة المنورة – جازي الشريف

اكتمل وصول المجموعة التاسعة من المعتمرين ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى المدينة المنورة البالغ عددهم 230 معتمرا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة في 11 دولة آسيوية وأفريقية، الذين كان قد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – باستضافتهم لأداء مناسك العمرة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة .

ووصل المدينة المنورة خلال يومين 77 معتمرا ومعتمرة من أربع دول هي المالديف (20) واليابان (10) وبروناي (5) وتايلاند (42) ، حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عدد من مسؤولي الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، في حين وصلت الدفعة الأولى من الضيوف الأربعاء الماضي البالغ عددها 153 معتمرا ومعتمرة من دول إندونيسيا وماليزيا وتركيا وإثيوبيا والصين وساحل العاج، وبنجلاديش .

ورفع الضيوف في تصريحات لهم عقب الوصول, جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – على هذه الاستضافة الكريمة وهذه المكرمة الملكية للمسلمين ، مؤكدين أن هذه الاستضافة ليست مستغربة على المملكة العربية السعودية وقادتها الذين نذروا أنفسهم لخدمة الإسلام والمسلمين ، معربين في ذات الوقت عن سعادتهم بوصولهم إلى المملكة حيث الحرمين الشريفين ومهبط الوحي والكعبة المشرفة قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ، لافتين النظر إلى أن هذه الاستضافة تؤكد بلا شك اهتمام المملكة وقادتها بالمسلمين فهي دائماً تضع نصب عينيها قضايا الأمة مكررين الشكر لخادم الحرمين الشريفين على إتاحة هذه الفرصة لهم ولعلماء الأمة الإسلامية لزيارة بلاد الحرمين الشريفين وأداء مناسك العمرة .

من جهته أكد الأمين العام للأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج تسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين منذ وصولهم إلى أرض المملكة العربية السعودية وحتى مغادرتهم عائدين إلى بلادهم سالمين غانمين وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ من خلال متابعته الدائمة للبرنامج أولاً بأول والاطمئنان على سيره وفق الخطط الموضوعة.

ورحب المدلج بالضيوف متمنياً لهم عمرة مقبولة وطيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية , مشيراً إلى أن برنامج الضيوف يتضمن أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد النبوي الشريف والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما , ولقاءات مع أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين , وبرنامج زيارات يتضمن زيارة شهداء أحد ومسجد قباء ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومعرض أسماء الله الحسني في المدينة المنورة ، ومصنع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومعرض السلام عليك أيها النبي في مكة المكرمة ، إضافة إلى تنظيم يوم ثقافي اجتماعي مفتوح خارج مكة المكرمة يتم خلاله تكريم الضيوف .