وصول جثمان شهد السمان للمدينة المنورة ودفنها فجر اليوم في البقيع

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

وصل بعد صلاة العشاء من يوم أمس جثمان المحامية السعودية شهد السمان احدى ضحايا الإرهاب الغاشم الذي وقع في اسطنبول.

وكان في استقبال الجثمان عند وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عدد من الأهالي الذين شاركوا أسرتها الحزن. هذا وقد تمت الصلاة على جثمان الفقيدة في الحرم النبوي الشريف بعد صلاة الفجر. وتم الدفن في البقيع.

وسيتم العزاء في المدينة المنورة اليوم الأول في حين يتم الترتيب للعزاء بقية الأيام في جدة. هذا وأعرب الأستاذ محمد السمان ابن عم شهد عن حزنه والأسرة على فقد الراحلة شهد سمان.

داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته. وقال لـ(البلاد) أمس:”إننا نتمنى من الله أن لا يلفت من ارتكب هذه الجريمة من ايدي العدالة. وأن ينصر الله ضحايا الغدر والإجرام”.

من جانبها عبرت المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران عن بالغ الحزن والأسى جراء الهجمات الإرهابية التي وقعت في إسطنبول والتي ذهب ضحيتها احدى زميلاتها وهي المحامية شهد سمان ورفعت أحر التعازي والمواساة لأسرة الشهيدة.

وقالت:” إن المعروف عن زميلتنا شهد أنها إنسانة خلوقة محبة للخير ساعية لتحقيق العدالة بروح إنسانية عالية والكل يشهد لها بذلك رحمها الله وهاهي اليوم ترحل عن هذه الحياة وتبقى سيرتها العطرة “.

وأضافت زهران:”قتلت زميلتنا بلا أي ذنب اقترفته وكانت ضحية للفكر الإرهابي بلا رحمة ولا إنسانية ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يستبيح الدماء ويقتل الأبرياء.”

واختتمت زهران قائلة:”اللهم ارحم الشهداء والضحايا في جميع أنحاء العالم وارحم زميلتنا شهد واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.”