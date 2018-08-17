وصول جميع حجاج الخارج إلى المملكة

جدة – عبد الهادي المالكي

أعلن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى قدوم 1,684,629 حاجاً في موسم حج هذا العام 1439هـ عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية ،جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بجدة امس بمناسبة انتهاء خطة مرحلة القدوم لموسم حج هذا العام .

وأكد اللواء اليحيى، اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة ” الجوية والبرية والبحرية “، منوهاً بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- على تسهيل إجراءات دخول الحجاج من مختلف المنافذ .

وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات، بإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا،كلفت خلال خطة مرحلة القدوم الكوادر البشرية المؤهلة ،مدعومة بالأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج وفي وقت قياسي .

وبين أن الجوازات أعدت لجاناً إدارية موسمية تتمركز في مداخل مكة المكرمة في كل من مراكز : الشميسي ، والتنعيم ، والبهيتة ، والكر ، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين لتعليمات الحج وفق الأنظمة المعمول بها والمقررة بحقهم، مفيداً أن العقوبات التي تنص عليها الأنظمة بحق الناقلين للحجاج دون تصريح متعددة ، حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجاً لا يحملون التصريحات النظامية بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة 15 يوماً .

وأضاف اللواء سليمان اليحيى، أنه في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها 25 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة شهرين ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وما فوق يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة ستة أشهر والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي ، كما يتم ترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ، ويمنع من دخول المملكة نهائياً ، ويتم أيضاً التشهير بالمخالف .

وأشار إلى أن قوة الجوازات بالحج استعدت للمرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج خلال الأيام القادمة في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم لأوطانهم بحفظ الله ورعايته، داعياً جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة إلى الالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج والمحددة بالتأشيرة الممنوحة لهم حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة المقررة .

ونوه مدير عام الجوازات،بجهود المشاركين من قطاع الجوازات في مهمة حج هذا العام الذين يعملون على مدار الساعة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، مشدداً على دور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ودعمها لقطاع الجوازات وإسهامها في إيصال المعلومة والرسائل إلى المستفيدين ،لاسيما حجاج بيت الله الحرام.

وحول دور العنصر النسائي في الجوازات ، قال اللواء اليحيى: نسعى أن يكون عددهم في حدود 50% وذلك لكون عدد الحجاج من النساء قد بلغ هذا الحج نحو 47% وبالتالي يحتجن الى عنصر نسائي يساعدهن.

وأكد اليحيى ان هذا البلد بذل الغالي والنفيس من اجل اسعاد المواطنين وكل من يدخل هذا البلد وقد أكد خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- ان الهدف ليس إرضاء الحاج فقط بل اسعاد الحاج .

وفي سؤال للبلاد عن عدم مصادرة السيارات التي كانت بحوزة من تم التشهير بهم سابقا سوى واحدة فقط ، فاوضح بأن هناك من يقوم بعملية نقل حجاج مخالفين لأنظمة الحج وبسيارات لا يمتلكونها والتي قد تكون مستأجرة ، او تعود لأشخاص اخرين ن اما إذا كانت السيارة تخص السائق شخصيا فيتم مصادرتها بالإضافة الى الغرامة والسجن على حسب عدد الحجاج الذين برفقته. مضيفا بانه تم القبض على شخصين احدهما سائق والأخر مساعد له، وقد اعترفو بتهريب الحجاج ، وتم القبض على 11 حاجا برفقتهم بدون تصريح وقد تقرر ان يتم تغريم كل واحد منهم السائق ومساعدة 110 الاف ريال.

* مبادرة طريق مكة

في السياق نفسه اكتمل وصول آخر الرحلات الناقلة للحجاج القادمين للمملكة ضمن مبادرة ” طريق مكة ” التي طبقت هذا العام 1439 هـ ،في مطاري كوالالمبور وجاكرتا، واستفاد منها 103057 حاجاً قدموا عبر 240 رحلة جوية، منها 137 رحلة وصلت لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة و103 رحلات لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة .

وأوضح مدير عام الجوازات رئيس فريق مبادرة طريق مكة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن هذه المبادرة التي تكللت ولله الحمد بالنجاح تمثل واحدة من المبادرات التي تقوم لجنة الحج العليا على تطويرها، بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للارتقاء المتواصل بخدمات ضيوف الرحمن.

يذكر أن مبادرة ” طريق مكة ” هي إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 ،وذلك للارتقاء بخدمات الحجاج، وتسهيل وتيسير إجراءات سفرهم وأدائهم لفريضة الحج ، من خلال إنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة في مطارات دولهم، ويشمل ذلك إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، الأمر الذي مكّن الحجاج من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.