الرياضة

للمشاركة في البطولة الرباعية

وصول عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني إلى الرياض

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / محرم / 1440 هـ       8 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
وصل عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني إلى مطار الملك خالد في الرياض أمس الأحد، وذلك استعدادًا لمشاركة منتخب التانغو في البطولة الرباعية الودية التي تستضيفها المملكة من يوم 11 إلى 16 من أكتوبر الجاري.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة صورًا لوصول لاعبي الأرجنتين إلى مطار الملك خالد، يتقدمهم لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا، بالإضافة إلى روبيرتو بيريرا والحارس سيرجيو روميرو.

ويشارك في البطولة الرباعية التي تستضيفها المملكة بجوار المنتخب السعودي منتخبات الأرجنتين والبرازيل والعراق، وسيواجه الأخضر منتخبي البرازيل والعراق يوم 12 و15 من أكتوبر، فيما ستختتم البطولة بمواجهة الكلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين على ملعب الجوهرة.

ibrahim

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