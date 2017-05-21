وصول قادة الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

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الرياض- واس

وصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له إلى الرياض امس، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي أمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم في جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ،ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل النائب الأول لرئيس الوزراء بقرقيزيا المبعوث الخاص لرئيس قرقيزيا محمد غالي أبو الغازييف , ومدير إدارة العلاقات الدولية بمجلس الوزراء القرقيزي ايبك أيدار بيكون إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها يومي السبت والأحد بمشاركة عربية وإسلامية واسعة .

وكان في استقبالهما بمطار الملك خالد الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرقيزيا عبدالرحمن بن سعيد الجمعة , وسفير جمهورية قرقيزيا لدى المملكة عبداللطيف جمعه باييف .

ووصل وزير الخارجية والممثل الشخصي لفخامة رئيس جمهورية الكاميرون أمبيلا أمبيلا لوجين , وكان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر , وسفير الكاميرون لدى المملكة عيا تيجاني .

فيما وصل أيضاً وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية توجو باتي يحيى حيث كان في استقباله القنصل العام لجمهورية توجو لدى المملكة ومندوب عن المراسم الملكية .

كما وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ، نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان والوفد المرافق له إلى الرياض امس ، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقبال سموه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، ومعالي أمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ،ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل فخامة الرئيس إمام علي رحمون ، رئيس جمهورية طاجيكستان والوفد المرافق له إلى الرياض ، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية .

وكان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي أمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي ، ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل دولة السيد محمد نجيب عبدالرزاق ، دولة رئيس الوزراء الماليزي والوفد المرافق له إلى الرياض ، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقبال دولته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي أمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ،وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود قطان ، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما وصل فخامة الرئيس الحسن وتارا ، رئيس جمهورية كوت ديفوار والوفد المرافق له إلى الرياض امس ، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي أمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعود بن سعد الثبيتي ، ومندوب عن المراسم الملكية.

ووصل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والوفد المرافق له إلى الرياض أمس للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية كما صل فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية والوفد المرافق له إلى الرياض أمس.

ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له إلى الرياض أمس كما وصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى الرياض أمس كما وصل فخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد والوفد المرافق له، إلى الرياض أمس.

ووصل فخامة الرئيس شوكت مير ضيايوف رئيس جمهورية أوزبكستان والوفد المرافق له إلى الرياض أمس كما وصل فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمررالمتحدة والوفد المرافق له إلى الرياض أمس.

ووصل فخامة الرئيس محمد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية العراقية والوفد المرافق له إلى الرياض أمس كما وصل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا والوفد المرافق له إلى الرياض أمس.

ووصل دولة الرئيس سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني ممثل الجمهورية اللبنانية إلى الرياض أمس كما وصل معالي وزير الدفاع النيجيري اللواء دان علي منصور محمد ، رئيس الوفد للقمة العربية الإسلامية الأمريكية ، والوفد المرافق له إلى الرياض أمس.

فيما أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي والجامبيين في الخارج أبوبكر حسين دابو، عن شكر وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدعوته جمهورية جامبيا للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

ووصل فخامة الرئيس ابراهيم بو بكر كيتا رئيس جمهورية مالي إلى الرياض أمس.

ووصل فخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا ، رئيس جمهورية الجابون والوفد المرافق له، إلى الرياض أمس.

ووصل فخامة الرئيس نور سلطان نزوباييف ، رئيس جمهورية كازاخستان والوفد المرافق له، إلى الرياض أمس كما وصل فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز ، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له، إلى الرياض أمس.

ووصل فخامة الرئيس محمود عباس ، رئيس دولة فلسطين والوفد المرافق له إلى الرياض أمس كما وصل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي ، رئيس الجمهورية التونسية والوفد المرافق له إلى الرياض أمس.

ووصل فخامة الرئيس تالون باتريس رئيس جمهورية بنين والوفد المرافق له إلى الرياض أمس

كما وصل فخامة الرئيس ماكي صال ، رئيس جمهورية السنغال والوفد المرافق له إلى الرياض أمس.

ووصلت معالي السيدة يلز بولاك يبقل وزيرة الخارجية جمهورية سورينام رئيسة الوفد إلى القمة العربية الإسلامية الأمريكية ، والوفد المرافق لها إلى الرياض أمس كما وصل فخامة الرئيس دافيد آرثر غرانجر ، رئيس جمهورية غويانا التعاونية والوفد المرافق له إلى الرياض أمس.

ووصل فخامة ايسو في محمدو رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق له إلى الرياض امس للمشاركة بالقمة العربية الاسلامية الامريكية.

ووصل فخامة فخامة الرئيس فور ناسينبي رئيس جمهورية توجو والوفد المرافق له إلى الرياض أمس كما وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق إلى الرياض أمس.

ووصل جلالة السلطان حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام والوفد المرافق له إلى الرياض أمس.

ووصل فخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان والوفد المرافق له إلى الرياض أمس.