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وصول قيادات كوت دي فوار ونائب رئيس غانا لأداء فريضة الحج

كتبه adminaccess_time6 / ذو الحجة / 1439 هـ      19 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – واس

وصل رئيس جمهورية كوت دي فوار ، الحسن عبد الرحمن واتارا إلى جدة أمس، لأداء فريضة الحج. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، محافظ جدة ،

ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور صالح بن علي التركي ، ومدير شرطة جدة العميد محمد الوذيناني ، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر. كما وصل رئيس وزراء جمهورية كوت دي فوار أمادو غون كوليبالي إلى جدة أمس لأداء فريضة الحج . وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، محافظ جدة ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور صالح بن علي التركي ، ومدير شرطة جدة العميد محمد الوذيناني ، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .

من جهة أخرى وصل نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باومييا إلى جدة أمس لأداء فريضة الحج .

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، محافظ جدة ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور صالح بن علي التركي ، ومدير شرطة جدة العميد محمد الوذيناني ، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .

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