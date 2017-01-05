وصول وفود المعتمرين ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

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المدينة المنورة – جازي الشريف

وصلت إلى المدينة المنورة مجموعات من المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للعمرة والزيارة، للعام الحالي 1438هـ ، حيث صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – باستضافتهم ضمن برنامج العمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ووصلت الدفعة الثانية من المعتمرين ، وتضم (35) معتمراً، ليكتمل وصول ضيوف المجموعة الأولى، والتي تضم (220) معتمراً من (15) دولة، من قارتي آسيا وإفريقيا وهي: نيجيريا، وطاجيكستان، وكازاخستان، وتشاد، وقرقيزستان، وأذربيجان، والسنغال، ومالي، وساحل العاج، وماليزيا، وباكستان، والهند، وتركمنستان، وسيرلانكا، وأوزباكستان.

وكان في استقبال الضيوف في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، عدد من مسؤولي البرنامج.

ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم إلى خادم الحرمين الشريفين ـــ أيده الله ــــ على استضافتهم ضمن هذا البرنامج المبارك؛ لأداء مناسك العمرة وقضاء عدة أيام في المدينة المنورة، والصلاة في المسجد النبوي الشريف، مؤكدين أن هذا البرنامج يأتي في سياق الأعمال الجليلة والجهود الطيبة للمملكة وقادتها في خدمة الإسلام، ونصرة المسلمين، وتهيئة السبل التي تمكنهم من أداء مناسك الحج والعمرة.

وشددوا على أهمية هذا البرنامج في تحقيق التواصل المستمر مع المسلمين في أنحاء المعمورة، ومناقشة قضايا الأمة، خصوصاً مع التحديات الكبيرة التي تواجه العالم الإسلامي، وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم، وكيفية معالجة الظواهر السلبية ضد الإسلام والمسلمين، وهذا الدور ليس مستغرباً على المملكة العربية السعودية.

ورحب الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة بوزارة الشؤون الإسلامية عبد الله بن مدلج المدلج بالضيوف في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، متمنياً لهم عمرة مقبولة، وإقامة طيبة، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية للبرنامج وفرت جميع التسهيلات اللازمة للضيوف؛ لكي يؤدوا مناسك عمرتهم بكل راحة وطمأنينة.

وأوضح المدلج في تصريح له، أنه تم إعداد برنامج زيارات للضيوف في المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ بهدف الاطلاع على عناية المملكة بالحرمين الشريفين، وخدمة القرآن الكريم، حيث سيزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومعرض أسماء الله الحسنى، ومسجد قباء، وشهداء أحد، في المدينة المنورة، علاوة على مصنع كسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن كذلك لقاءات مع أئمة الحرمين الشريفين، علاوة على قضاء يوم ثقافي مفتوح في متنزه الكر بالطائف.

ووصف المدلج البرنامج بأنه قناة من قنوات نهر الخير الذي مده ــ بفضل الله سبحانه وتعالى ــ قادة هذه البلاد المباركة الذين حملوا على عاتقهم خدمة الإسلام والمسلمين، إلى كل أنحاء العالم، فالشواهد متعددة يشهد بها القاصي والداني في تقديم كل ما يخدم الأمة الإسلامية، ويحقق رغبات وآمال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومن ذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة، الذي يأتي مكملاً لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج في أهدافه ومقاصده، وكلاهما مكرمة ملكية عظيمة تصب في صالح الإسلام وأهله، وتشرف على البرنامجين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

الجدير بالذكر أن برنامج الحج انطلق عام 1417هـ حيث تنقل في كل قارات العالم، وفي أغلب دولها، وحقق رغبات ما يزيد على (24) ألف مسلم ومسلمة من أكثر من (150) دولة في العالم، وكذلك برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحجاج فلسطين من ذوي الشهداء الذي حقق ــ بفضل الله تعالى ــ آمال أكثر من 13 ألفاً من ذوي الشهداء.

وكان معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، قد دشن برنامج العمرة يوم الأربعاء الثاني من شهر شعبان من العام الماضي 1436هـ.