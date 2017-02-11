(وطنيّات) الغامدي يضم (رؤية 2030)

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جدة – البلاد

يصدر قريبا ديوان (وطنيّات) للشاعر ماجد بن عبد الله الغامدي الذي يحوي أكثر من خمسين قصيدة من الشعر الفصيح في 247 صفحة حجم 20*14 والديوان يحتوي العديد من القصائد التي تلامس كل الجوانب الوطنية من قداسةٍ للأرض ومكانةٍ للمكان في ظهور نور الرسالة ثم الصحابة والتابعين وصولاً إلى تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبد العزيز طيّب اللهُ ثراه

فيُفرِده الشاعر بقصيدة ثم قصيدة لكلٍ من أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله رحمهم الله و قصيدتين أُخريين لصاحبي السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله و صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله ، ثم يورِدُ أكثر من خمس قصائد تجسدُ مكانة الملك سلمان ومواقفه من عاصفة الحزم ورعد الشمال حتى رؤية 2030 ولم يغفل الشاعر عن توجيه التحية والإكبار في قصيدتين لكلِ من ولي العهد حفظه الله وولي ولي عهده ،ثم تستعرض بقية القصائد ولاء الشعب وتجسد إنتماءه المتأصل وتحيي شهداء الواجب وشهداء عاصفة الحزم وغيرها من المواضيع الوطنية ، بل ويمتد بقصائده ليشمل شهداء دولة الإمارات في عاصفة الحزم ثم يبارك لدولة الإمارات الشقيقة بيومها الوطني السادس والأربعين ويبارك لدولة قطر الشقيقة أيضاً بيومها الوطني تماهياً مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بالتحوّل من التعاون إلى الإتحاد بين دول المجلس .الديوان يحوي قصيدة رؤية 2030 التي استعرض فيها الشاعر محاور الرؤية و أشاد فيها بالقيادة والرؤية والشعب والأرض والمقدرات ، كذلك (موئل الأمجاد) التي كانت إحدى القصائد المرشحة لأوبريت الجنادرية في أعوام سابقة ويحوي أيضاً قصيدة ( حمى الصناديد ) التي كانت إحدى القصائد الفائزة في مسابقة الوطن في عيون الشعر والعديد من القصائد التي نُشرت في الصحف المحلية والخليجية .

الديوان كتب توطئته صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود مدير الثقافة والتعليم بالقوات المسلحة ، و كتب مقدمته الدكتور سعيد أبو عالي مدير التعليم الأسبق بالمنطقة الشرقية .

الجدير بالذكر أن آخر القصائد المضافة للديوان كانت قصيدة (جبران العواجي) التي حيّا فيها الشاعر بطلنا الهُمام جبران العواجي الذي تصدى للإرهابِيَين قبل أيام.

بقي أن نشير إلى أن الديوان سيطبعه نادي الأحساء الأدبي والذي يرأسه الدكتور ظافر الشهري الأستاذ بجامعة الملك فيصل بالأحساء.